ПСЖ поздравил Сафонова и Доннарумму с днем рождения

Пресс-служба «ПСЖ» поздравила с днём рождения голкиперов команды Матвея Сафонова и Джанлуиджи Доннарумму, опубликовав соответствующий пост в социальной сети X.

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«Желаем Джиджио и Матвею счастливого дня рождения и просто прекрасного дня! Сегодня исполняется 26 лет нашим вратарям», — сказано в сообщении пресс-службы «ПСЖ».

Всего в текущем сезоне Матвей Сафонов принял участие в 10 матчах «ПСЖ», из которых два — в Лиге чемпионов УЕФА. Вратарь во всех турнирах пропустил шесть мячей и пять раз уходил с поля без пропущенных голов.

Доннарумма в нынешнем сезоне провёл 27 матчей во всех турнирах, к которых пропустил 26 мячей. В восьми встречах итальянцу удалось сохранить свои ворота в неприкосновенности.