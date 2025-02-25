10 известных футболистов сидят без работы. Их еще можно подписать в РПЛ

Когда-то были в порядке, а теперь их будущее туманно.

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«Зенит» провёл довольно противоречивую трансферную зиму. Да, приобрёл Луиса Энрике. Но нашёл лишь временный вариант на правый фланг обороны в лице Огнена Мимовича и упустил несколько технарей в центр поля — включая Родриго Саласара и Матеуса Перейру. Впрочем, босс петербуржцев уверяет — это не финал: «Ещё есть время для свободных агентов. Рано подводить итоги».

И действительно, согласно правилам, свободных агентов можно заявить в течение двух недель с момента закрытия трансферного окна. У клубов РПЛ есть шанс сделать это до 6 марта. А много ли вообще стоящих футболистов сейчас сидит без работы? Не очень. Но такие есть.

Виссам Бен-Йеддер

Последний клуб: «Монако»

Когда остался без работы: с июля 2024-го

Трансферная стоимость: € 4 млн

Возраст: 34 года

В предыдущем сезоне нападающий настрелял 20 голов в 34 матчах. Весьма солидный показатель, и полугодичное отсутствие в футболе с ним ну никак не вяжется. Причина кроется в личной жизни Виссама. Его осудили на два года условно за сексуальное насилие в нетрезвом виде. Также француза обвинили в изнасиловании, попытке изнасилования и сексуальном насилии, датированных летом 2023 года. Это дело по-прежнему расследуют. Именно поэтому совсем недавно сорвался вариант с «Венецией».

«Это тяжёлый период, у меня были проблемы с агентами, с женой… Я пил три или четыре дня. Я пил всё больше и больше, становилось всё хуже. Проблемы с алкоголем начались у меня два года назад. Я и раньше пил, но небольшими дозами и время от времени. В тот вечер я выпил две бутылки, был не в себе. Знаю, что это плохо, я был под воздействием алкоголя. Мне следовало перестать, но я был не в себе. Я одинокий человек, мне трудно доверять людям. Меня часто предавали, я находил спасение в алкоголе и понимаю, что это была самая большая ошибка в моей жизни. Я пил и не помню, что случилось. Из-за алкоголя у меня проблемы с памятью. Я искренне прошу прощения у заявительницы, у своей семьи», — осенняя исповедь Бен-Йеддера.

Последний клуб: «Бешикташ»

Когда остался без работы: с сентября 2024-го

Трансферная стоимость: € 4 млн

Возраст: 30 лет

30 лет для защитника — возраст расцвета. Амарти вынужден встречать его без работы. С сезона-2022/2023 его карьера идёт по нисходящей: вылет с «Лестером» из АПЛ при потере места в составе (всего три матча в Премьер-лиге с февраля по май), постоянные травмы в «Бешикташе» (семь за сезон, суммарно на 70 дней), статус свободного агента минимум на полгода. Летом 2023-го активно ходили слухи о возможном переходе Даниэля в «Спартак». Сейчас болельщики красно-белых должны быть счастливы срыву трансфера.

Альваро Вальес

Последний клуб: «Лас-Пальмас»

Когда остался без работы: с февраля 2025-го

Трансферная стоимость: € 3 млн

Возраст: 27 лет

История Вальеса довольно печальна. Вратарь провёл гениальный сезон в «Лас-Пальмасе» и по статистике предотвращённых голов PSxG стал седьмым среди всех в пяти топ-лигах. Проблема в дальнейшем планировании карьеры: Альваро чётко решил уйти в «Бетис», вот только переход не состоялся, а канарцы к тому моменту уже подписали на роль первого номера Яспера Силлессена.

В итоге испанец в нынешнем сезоне не появился на поле ни разу. Он отлично играет ногами при высокой линии обороны, что идеально подошло бы «Барселоне». И та благодаря регламенту Ла Лиги после тяжёлой травмы тер Штегена могла его забрать. Вот только правило изменили – теперь по ходу сезона купить ненужного для его клуба футболиста уже нельзя. Зато Вальес хотя бы свободен.

Рафинья Алькантара

Последний клуб: «Аль-Араби»

Когда остался без работы: с июля 2024-го

Трансферная стоимость: € 3 млн

Возраст: 32 года

«Барселона», «ПСЖ», «Интер», «Реал Сосьедад» — прямо набор мечты. Бразилец его собрал. Топ-уровень, впрочем, остался в прошлом: с сентября 2022-го, когда атакующий полузащитник сменил Париж на Доху и «Аль-Араби». Брат Рафиньи Тьяго уже завязал с футболом. Возможно, вскоре его примеру последует и сам Рафинья. А пока он полгода находится без работы. В прошлом сезоне на счету Алькантары 7+4 в 22 матчах. Даже в растренированном состоянии он точно способен зажечь в любом другом ближневосточном клубе, где ценят классных футбольных «пенсионеров».

Последний клуб: «Фенербахче»

Когда остался без работы: с октября 2024-го

Трансферная стоимость: € 2,7 млн

Возраст: 28 лет

Воспитанник «Ливерпуля» провёл славные годы в «Рейнджерс». Не зря шотландский гранд тогда тренировал в том числе Стивен Джеррард. Сезон-2022/2023 для Кента был омрачён из-за серьёзной травмы колена, и по его окончании он бесплатно ушёл в «Фенербахче». Заиграть на новом месте не получилось. Единственное, чем Райан удивил в Турции — объявлением о поиске бесстрашного человека, готового следить за его домашними крокодилами. Восемь матчей в турецкой Суперлиге привели к расставанию. Возраст у левого вингера вполне рабочий — лишь бы работодатель нашёлся.

Последний клуб: «Галатасарай»

Когда остался без работы: с июля 2024-го

Трансферная стоимость: € 2,5 млн

Возраст: 32 года

Последние годы карьеры у Орье не складываются: он не стал своим ни в «Вильярреале», ни в «Ноттингем Форест» (хотя временами выдавал там былой класс), ни в «Галатасарае». Турецкий гранд и вовсе отказался от Сержа после полугодичного периода, дав ему выйти на поле каких-то четыре раза. Сыграла роль непростая травма бедра. С тех пор — тишина. Даже удивительно, что громким именем не заинтересовались ближневосточные клубы. В 2020-м правый защитник отверг предложение «Спартака». Теперь у него остались варианты явно попроще.

Последний клуб: «Севилья»

Когда остался без работы: с июля 2024-го

Трансферная стоимость: € 1,2 млн

Возраст: 31 год

В сезоне-2017/2018 Мариано божил за «Лион» и заслужил обратный трансфер в «Реал». А потом показал, что деньги для него куда важнее футбола: не хотел ни на что менять мадридскую лавку, дождался окончания контракта и требовал от потенциальных работодателей зарплату € 6 млн в год. «Севилья» поверила в доминиканца и прогадала: 13 матчей, 0 голов, один ассист, четыре травмы. Скорее всего, денежные аппетиты нападающего по-прежнему высоки, вот и не получается куда-либо устроиться на протяжении полугода. Что ж, зато трофеев в Мадриде прилично насобирал.

Марио Руй

Последний клуб: «Наполи»

Когда остался без работы: с января 2025-го

Трансферная стоимость: € 1 млн

Возраст: 33 года

Легенда «Наполи» — иные 227 матчей за клуб не проводят. Правда, расставание получилось скомканным: в августе Руя отстранили от основы, весь нынешний сезон он пропускает. У него и у Осимхена похожие истории: левый защитник отклонил несколько предложений, в том числе от «Галатасарая», и впал в немилость у руководства неаполитанцев. Только, в отличие от нигерийца, никуда не ушёл. И даже обращался в Ассоциацию футболистов Италии с целью добиться возвращения в состав. Напрасно. Теперь Марио никто не вправе диктовать условия — он свободен.

Асьер Ильярраменди

Последний клуб: «Даллас»

Когда остался без работы: с января 2025-го

Трансферная стоимость: € 1 млн

Возраст: 34 года

Далеко не каждый может похвастаться переходом в «Реал» за € 32 млн. Мадридский этап у опорника не сложился, не зря Marca включала его в сборную худших новичков «Реала» XXI века. Зато по возвращении в родной «Сосьедад» он выдал несколько крепких сезонов и в 2023-м укатил на заработки в США. Там вновь всплыли проблемы с травмами, из-за которых Асьер много страдал и в Сан-Себастьяне, так что баск стал свободным агентом. Возможно, это финал карьеры. Но пока он о нём не заявлял. Значит, готов к предложениям.

Диего Коста

Последний клуб: «Гремио»

Когда остался без работы: с января 2025-го

Трансферная стоимость: € 1 млн

Возраст: 36 лет

Когда-то было принято шутить про «старый» внешний вид Косты. Теперь тот догнал его возраст, да и сам нападающий подзабылся. Последние полтора года он провёл в Бразилии, а за «Гремио» выдал вполне сносные 8+5 в 26 матчах. Тем не менее на важные турниры, Серию А и Кубок Либертадорес, пришлось только 2+4 за 18 выходов на поле — показатели уже куда более скромные. Что поделать, не у всех под 40 лет получается сверкать столь же ярко, как Халк. Здесь мы вспоминаем Диего скорее по инерции — всё-таки на пике нападающий был бесподобен.

Бонус — Поль Погба

Последний клуб: «Ювентус»

Когда остался без работы: с декабря 2024-го

Трансферная стоимость: —

Возраст: 31 год

Пожалуй, самый статусный лот на рынке свободных агентов. Но доступен он станет с 10 марта, когда завершится его дисквалификация за применение допинга. Пути Погба и «Ювентуса» разошлись только в декабре 2024-го, а по факту днём длительного прощания с футболом стало 3 сентября 2023 года. Полуторагодичное отсутствие вполне может отпугнуть вероятных соискателей, даже несмотря на высокий класс Поля. Тем более в целом годный футбол он не показывал давно и до бана.

Требования полузащитника к новой команде неслабые. По сведениям ESPN, она должна выступать в одной из топ-5 лиг плюс в ЛЧ. «Сейчас мне гораздо лучше. Я нашёл время для себя. Моё физическое состояние зависело от психологического. После всего случившегося мне было довольно тяжело. Бывает, психологически ты в порядке, но физическое состояние не соответствует. Однако сейчас всё хорошо.

У меня есть предложения: интересные и не очень. Например, был вариант с Россией, но у меня таких намерений нет», — январские слова Поля.

Другие известные свободные агенты: Джейсон Денайер (29 лет, травмирован на неизвестный срок), Стефано Денсвил (31 год), Буна Сарр (32), Ярослав Ракицкий (35), Брендон Уильямс (24), Марио Фернандес (34), Дмитрий Живоглядов (30), Кристоф Крамер (34), Карлос Вела (35), Исаак Саксесс (29).