Анчелотти: Мбаппе готов сыграть с «Реалом Сосьедад», несмотря на удаление зуба

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти рассказал, что нападающий команды Килиан Мбаппе готов принять участие в матче 1/2 финала Кубка Испании с «Реалом Сосьедад». Ранее французский футболист пропустил тренировку «сливочных» из-за удаления зуба.

© Чемпионат.com

«Килиан поедет вместе с командой и будет доступен», — приводит слова Анчелотти известный журналист и инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети X.

Матч между «Реалом» Мадрид и «Реалом Сосьедад» состоится сегодня, 26 февраля. Игра пройдёт на стадионе «Реале Арена» в Сан-Себастьяне. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучит в 23:30 мск.