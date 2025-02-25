«Реал Сосьедад» объявил об очередной травме Захаряна

«Реал Сосьедад» объявил об очередной травме Арсена Захаряна
Российский полузащитник «Реала Сосьедад» Арсен Захарян получил новую травму, об этом сообщает официальный сайт испанского клуба. Так, футболист повредил мышцы бедра правой ноги во время матча с «Леганесом» (3:0).
«Арсен Захарян получил травму правой прямой мышцы бедра во время матча против «Леганеса». Возвращение к полноценной активности будет зависеть от степени тяжести травмы и динамики клинической картины. Публикация данной медицинской информации осуществлена с согласия игрока», — написала пресс-служба клуба.
Напомним, Захарян отметился голом в матче 25-го тура Ла Лиги с «Леганесом». Это первый мяч для россиянина в текущем сезоне.