Объявлено имя нового главного тренера «Ростова»

«Ростов» официально объявил о назначении нового главного тренера. На этот пост назначен 43-летний испанский специалист Джонатан Альба, который входил в штаб Валерия Карпина.

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«Желаем Джонатану удачи на посту главного тренера «Ростова», — написала пресс-служба южного клуба.

Испанец работал в штабе Валерия Карпина с начала 2018 года в должности главного аналитика. В 2021-м вместе с Карпиным перешел в национальную команду России, но через год вернулся в «Ростов». Ранее Альба также успел поработать тренерском штабе сборной Румынии.

Накануне «Ростов» объявил об уходе Валерия Карпина с поста главного тренера. Специалист заявил, что хочет сконцентрироваться на работе в сборной России.