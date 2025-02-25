Альба стал новым главным тренером "Ростова"

Испанский специалист Джонатан Альба - новый главный тренер "Ростова".

43-летний испанец сменил на этом посту Валерия Карпина, который во вторник объявил об уходе, заявив, что ему необходимо больше времени уделять сборной России по футболу.

Альба работал в штабе Карпина, в 2018-м он был главным аналитиком. После он уходил в сборную России, но в 2022-м снова вернулся на берега Дона.

Также на счету Альбы опыт работы в тренерском штабе сборной Румынии.

2 марта "Ростов" в рамках чемпионата РПЛ принимает московское "Динамо". Ростовчане после 18-ти туров занимают в таблице седьмое место с 26-ю набранными очками.