Абаскаль: думаю, болельщики «Спартака» вспоминают меня с уважением

Бывший главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль предположил, как к нему относятся болельщики красно-белых.

© Чемпионат.com

— Как вы думаете, каким образом вас вспоминают болельщики «Спартака»?

— С уважением. Ведь я вспоминаю их именно так. Даже сегодня я по‑прежнему испытываю симпатию, когда встречаюсь с болельщиками «Спартака» по всему миру. Мы усердно работали над изменением структуры клуба, с очень молодой командой, воспитанниками клуба. Мы положили начало перестройке команды, со сменой собственника, сменой лидеров в составе, — приводит слова Абаскаля «Матч ТВ».

Испанский специалист был назначен на пост главного тренера «Спартака» летом 2022 года. Абаскаль возглавлял красно-белых до апреля 2024 года. За этот период под его руководством московский клуб принял участие в 74 матчах во всех турнирах, в которых 36 раз одержал победу, 15 раз сыграл вничью и 23 раза потерпел поражение.