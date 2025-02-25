Луис Энрике рассказал о своих кумирах

Полузащитник «Зенита» Луис Энрике сообщил, что он является большим поклонником нападающего «Сантоса» Неймара и форварда «Интер Майами» Лионеля Месси.

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В январе «Зенит» объявил о приобретении Луиса Энрике у «Ботафого», который носит титул «Короля Америки». В обратном направлении был отправлен Артур, а летом клуб покинул Вендел. Ранее Луис Энрике выступал за испанский «Бетис».

«Кем я вдохновлялся? Я остаюсь большим поклонником Неймара и Месси, они — мое вдохновение», – приводит слова Энрике пресс-служба «Зенита».

Он отметил, что особенно его впечатляет, что Месси левша, как и он сам, используя при этом ту же ударную ногу. Луис Энрике подчеркнул, что оба игрока вдохновляют его не только с футбольной точки зрения, но и как личностями.

После 18 туров текущего сезона чемпионата России «Зенит» набрал 39 очков и располагается на втором месте в турнирной таблице, уступая «Краснодару», в активе которого такое же количество баллов, по дополнительным показателям.