Брат Захаряна рассказал, когда игрок вернется на поле после травмы

Давид Захарян, являющийся старшим братом российского полузащитника «Реала Сосьедад» Арсена Захаряна, отреагировал на информацию о травме 21-летнего футболиста.

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«Всё известно [сроки восстановления], к «Барсе» будет готов. Не стали рисковать. Прошу не забывать, что Арсен не играл восемь месяцев. Тренировки тренировками, но не быть в игровом тонусе восемь месяцев, это огромная потеря. И тут он выходит и играет хороший плотный тайм. Нагрузка сразу дала о себе знать. Ничего страшного не произошло, все под наблюдением, никакой серьёзной травмы», — написал Давид Захарян в своём телеграм-канале.

Во вторник, 25 февраля, «Реал Сосьедад» сообщил, что Захарян повредил мышцы бедра правой ноги во время матча с «Леганесом» (3:0).

«Реал Сосьедад» встретится с «Барселоной» в матче Ла Лиги 2 марта.