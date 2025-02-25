Мостовой осудил Карпина за уход из «Ростова»

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой осудил тренера Валерия Карпина за уход из «Ростова». Его слова приводит «Матч ТВ».

По его мнению, Карпин подставил «Ростов».

«И смысл был соглашаться на предложение возглавить сборную Россию и через два с половиной года уйти из "Ростова"? Для чего? Чтобы сосредоточиться на матчах против Таиланда, Монголии, Кореи (смеется)?» — задался он вопросами.

25 февраля Карпин ушел с поста главного тренера «Ростова». Свое решение он объяснил необходимостью полностью посвятить себя сборной России.

Карпин возглавлял «Ростов» с 2017 года. С марта 2022-го он совмещал работу в клубе и сборной России.