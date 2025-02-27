«Эмполи» победил «Ювентус» по пенальти вышел в полуфинал Кубка Италии

«Ювентус» встречался с «Эмполи» в рамках 1/4 финала Кубка Италии. Игра проходила на стадионе «Альянц» в Турине, а главным арбитром матча был Франческо Фурно. Основное время матча завершилось со счётом 1:1.

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Первый гол в матче на 24-й минуте записал на свой счёт полузащитник «Эмполи» Юссеф Мале. Голевой передачей на него отметился хавбек Якопо Баччи. На 66-й минуте опорник Кефрен Тюрам отличился с передачи форварда Рандаля Коло-Муани.

В серии пенальти точней оказались гости (2:4).

Таким образом, «Эмполи» вышел в полуфинал Кубка Италии, где встретится с «Болоньей», победившей в четвертьфинале «Аталанту» (1:0). Вторая полуфинальная пара — «Милан» — «Интер». Напомним, в 1/2 финала Кубка Италии победитель определяется по сумме двух матчей.