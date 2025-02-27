Салах может перейти в «Интер» после окончания контракта с «Ливерпулем»

«Интер» проявляет интерес к 32-летнему крайнему нападающему «Ливерпуля» Мохамеду Салаху. Об этом сообщает El Nacional.

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По информации источника, египетский футболист уже провёл переговоры с несколькими европейскими клубами, одним из которых является «Интер». «Нерадзурри» хотели бы подписать Салаха по окончании нынешнего сезона, когда у него закончится контракт с «Ливерпулем», поскольку считают, что нападающий идеально впишется в их игровую схему и может стать главной звездой команды.

В нынешнем сезоне Салах принял участие в 39 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 30 голами и 22 результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 55 млн.