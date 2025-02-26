Криштиану Роналду может стать владельцем «Валенсии» — Footmercato

Нападающий саудовского «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду может стать мажоритарным акционером испанской «Валенсии». Об этом сообщает Footmercato.

Криштиану Роналду может стать владельцем «Валенсии» — Footmercato
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По информации источника, продать акции клуба Роналду намерен нынешний владелец клуба Питер Лим, который является близким другом футболиста, а также партнёром в нескольких компаниях и владельцем имиджевых прав португальца. Отмечается, что Лим хочет завершить продажу акций к концу этого сезона, а сам Роналду заинтересован в приобретении команды. Кроме того, часть расходов могут покрыть саудовские инвестиционные фонды, связанные с королевской семьёй.

В нынешнем сезоне Роналду принял участие в 29 матчах во всех турнирах, в которых отметился 25 голами и четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с саудовским «Аль-Насром» рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.

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Криштиану Роналду