Выяснилось, в какую сумму «Спартак» оценивает Угальде

Футбольный агент Курт Морсинк, представляющий интересы нападающего «Спартака» Манфреда Угальде, прокомментировал интерес к форварду со стороны клубов Европы.

«Интерес со стороны пары французских клубов был вполне реален в прошедшее трансферное окно. Игрок одного из этих клубов в итоге ушел в аренду, а не был продан, поэтому финансовый фэйр-плей не позволил клубу потратить 30-35 миллионов евро, которые «Спартак» просит за Манфреда», – приводит слова Морсинка La Republica со ссылкой на эфир Tigo Sports.

Угальде перешел в «Спартак» в январе 2024 года из «Твенте». Действующий контракт 22-летнего футболиста с московским клубом рассчитан до конца сезона-2027/28. Интернет-портал Transfermarkt.com оценивает рыночную стоимость спортсмена в 15 млн евро.

Угальде в текущем сезоне РПЛ забил 15 голов и лидирует в гонке бомбардиров. Этот результат стал рекордом чемпионата России по забитым мячам в первые 18 туров. Ближайшим преследователем форварда красно-белых в гонке бомбардиров является полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков, на его счету 10 голов.

«Спартак» после 18 туров чемпионата России с 37 очками располагается на третьем месте в турнирной таблице.