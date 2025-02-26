Борьба за медали и мемные цитаты. Главные моменты Карпина в «Ростове»

Семь лет – целая эпоха!

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Шок-новость: Валерий Карпин покинул «Ростов». Да, слухи о возможном уходе тренера периодически всплывали в новостях. Но в итоге он объявил об отставке всего за пять дней до матча ростовчан с московским «Динамо» в РПЛ. И всё равно Карпин – человек-эпоха для «Ростова». Он работал в клубе с 2017 по 2025 год (с небольшим перерывом). Вспоминаем главные моменты тренера на Дону.

Крутой «Ростов» в сезоне-2019/2020

В сезоне-2018/2019 «Ростов» занял девятое место в РПЛ. Но к следующему чемпионату Карпин подвёл команду в более крутом состоянии. Да и состав подобрался мощный: голкипер Сергей Песьяков, защитники Евгений Чернов, Рагнар Сигурдссон, Алексей Козлов, Бактиёр Зайнутдинов и Дмитрий Чистяков, хавбеки Матиас Норманн, Павел Мамаев, Ивелин Попов, Роман Ерёменко и молодой Данил Глебов плюс Эльдор Шомуродов и Алексей Ионов в атаке. Солидно!

«Ростов» играл в агрессивной манере. Команда любила владеть мячом, высоко прессинговать и много атаковать. К 14-му туру ростовчане занимали второе место и отставали от «Зенита» всего на три очка. Однако второй круг «Ростов» провалил. Команда одержала всего три победы и финишировала на пятом месте. Но всё равно тот состав запомнился как один из лучших в истории «Ростова». Да и на итоговый результат повлиял другой важный фактор…

Коронавирус, 1:10 с «Сочи» и карантин на базе

… да, речь о коронавирусе. В начале 2020 года в мире началась пандемия, добравшаяся и до российского футбола. «Ростов» начал весну в сезоне-2019/2020 с победы над ЦСКА (3:2) и поражения от «Локомотива» (1:3). Нормальная история. А затем РПЛ до июня ушла на коронавирусную паузу, которая и разрушила надежды дончан на медали. Чемпионат возобновился для «Ростова» гостевым матчем с «Сочи». Однако основа находилась на карантине на базе клуба. У шестерых футболистов обнаружили COVID-19.

«Мы находимся на карантине, куда отправил Роспотребнадзор. Безусловно, мы готовы играть — тем составом, который есть сейчас — без тех игроков, которые сдали положительный тест. Но не можем вылететь, потому что не выпускают. Сидим в номерах, даже в коридор никто не выходит. Грубо говоря, сидим в тюрьме», — отметил Карпин.

На встречу в Сочи отправилась команда «Ростова», составленная из игроков 2001-2004 годов рождения. А вместо Карпина тренером был Заур Тедеев (сейчас возглавляет «Акрон»).

И ростовские «дети» уступили основе «Сочи» с Александром Кокориным, Антоном Заболотным и Андреем Мостовым со счётом 1:10. Разница в классе оказалась ощутимой.

«Эмоции можно описать разные. От кома в горле до слёз на глазах. Ребята сделали всё, что могли, — но ведь на поле был даже не дубль «Ростова», а ребята из академии, которые собрались за день до матча. А ко всем тем людям, которые говорят, что «Ростов» сам виноват, у меня есть два встречных вопроса: В чём конкретно виноват «Ростов»? Какой конкретно пункт регламента «Ростов» нарушил? Тем более что не было никакого регламента — актуальную версию документа без технических ошибок мы получили от РПЛ только сегодня. Это вообще нормально? Но наши мальчишки — молодцы, их нужно поблагодарить. Также спасибо болельщикам, которые оказали вчера самую теплую поддержку. РПЛ поздравляю с принятием решения, благодаря которому лиге удалось сохранить спортивный принцип», — сказал Карпин после матча.

Слова про «Роспотребнадзор чемпионат России»

Карпин продолжил «мочить» руководство РПЛ после выхода клуба с карантина. После матча 28-го тура чемпионата России-2019/2020 с «Оренбургом» (0:0) тренер зажёг: «Вы сами всё видели. Мы атаковали 90 минут, хотели выиграть. Но для того, чтобы вскрывать такую оборону, нужна свежесть в ногах и мыслях. У нашей команды сейчас нет ни того, ни другого. Двигаемся дальше. «Оренбург» и «Ростов» оказались самыми потерпевшими командами из-за ситуации с коронавирусом? Процитирую Бышовца. Нет предела человеческой мерзости! Мерзости и подлости.

Раньше был Росгосстрах чемпионат России, а сейчас Роспотребнадзор чемпионат России. Кто-то договорился с Роспотребнадзором, а кто-то не смог договориться. Кто-то скрыл больных, а кто-то не скрыл. Кого-то закрыли на карантин, а кого-то не закрыли. Это не нормальный чемпионат России. И об этом говорят во всём мире».

«Роспотребнадзор чемпионат России» стал мемом. А комитет по этике РФС оштрафовал Карпина на 100 тысяч рублей и вынес ему замечание. «Давно и хорошо знаю Валерия Карпина. Но то, что он сказал в адрес Роспотребнадзора — недопустимо. К этой организации надо относиться с уважением. Она пошла нам навстречу. Наша лига первой восстановила профессиональный спорт в стране, и случилось это во многом благодаря этой структуре. И когда звучит фраза, что у нас «чемпионат Роспотребнадзора», — это удар не только по лиге, её престижу и имиджу. Это удар и по самому Роспотребнадзору», — сказал тогдашний президент РПЛ Сергей Прядкин.

Крупнейшая победа над «Спартаком»

Встречи Валерия Карпина со «Спартаком» всегда притягивают повышенное внимание. Кстати, у тренера положительная статистика с красно-белым клубом: восемь побед и две ничьих в 16 матчах. Возможно, не зря Карпин по-особенному настраивал ростовчан. Самая же крупная победа «Ростова» над «Спартаком» случилась в декабре 2019 года. В матче 19-го тура РПЛ южная команда разобралась с москвичами в гостях — 4:1.

Победа над «Зенитом» в Кубке России — 2018/2019

А самая крупная победа «Ростова» Карпина над «Зенитом» случилась в Кубке России. В 1/8 финала южане одолели команду Сергея Семака дома со счётом 3:1. Ростовчане вырвали победу в концовке, забив два мяча на 82-й и 90-й минутах. Команда Валерия Карпина в итоге дошла до полуфинала турнира, где уступила будущему обладателю Кубка «Локомотиву» (2:2, 0:2). Чуть позже «Ростов» ещё раз обыграл «Зенит» (1:0) — в 29-м туре РПЛ-2018/2019. А после — серия из 10 матчей без побед над петербуржцами.

Поражение в квалификации Лиги Европы от «Маккаби» из Хайфы

В сезоне-2019/2020 «Ростов» занял пятое место и оказался в квалификации Лиги Европы. Жеребьёвка свела команду в третьем раунде с «Маккаби» из Хайфы. Большим бонусом для ростовчан стал фактор домашнего поля. Однако команда Валерия Карпина умудрилась проиграть (1:2).

«Основная причина поражения — нам не хватало движения, была скованность. То, что проходит в РПЛ — сегодня этого не было. Недооценки соперника не было, я уверен. Начали играть хорошо, забили, потом отдали инициативу. Нужно было развивать успех, но начали жаться. Позор? Если кто-то думал, что мы сильнее «Маккаби», то они заблуждались. Рейтинги ничего не значат, в определённый день надо быть сильнее», — отметил тренер ростовчан.

Эта встреча так и осталась единственной для команды в еврокубках при Карпине.

Дисквалификация за бросок бутылки в судью

Сезон-2019/2020 «Ростов» завершил домашним матчем с «Краснодаром» (1:3). Но встреча запомнилась не поражением ростовчан. В концовке встречи Карпин схлопотал двё жёлтые карточки: на 88-й минуте его наказали за споры с судьёй Алексеем Матюниным, а уже на 90-й он получил второе предупреждение за бросок бутылки с водой в сторону резервного арбитра.

«Судья подумал, что я бросил в него бутылку. Комплекс какой-то. Я не понимал вообще, что случилось, поэтому спрашивал у арбитра, почему он меня удалил. Это самое странное в тренерской карьере удаление, которое я получал. Самое необычное и незаслуженное. Смогу ли я больше никогда не кидать бутылки? Ну это же чистой воды эмоции, зачем тут гадать — буду, не буду. Обычно это реакция на то, что мы не забили гол или кто-то не отдал передачу. Но это точно не имеет никакого отношения к судьям. Пытался ли я после матча объяснить всё это судье? Я ему на поле всё сказал. Что мне с ним ещё объясняться? Если он что-то там не понял — что я ещё могу сделать-то?» — отметил Карпин.

В итоге КДК РФС принял решение не в пользу тренера «Ростова». За попытку оказания физического воздействия на официальное лицо матча Карпина дисквалифицировали на три игры. Наказание перешло на следующий сезон РПЛ.

Уход из «Ростова» и камбэк спустя полгода

В июле 2021-го Карпин возглавил сборную России. Тренер заключил контракт с РФС до конца года с возможностью продления при условии попадания на ЧМ-2022. Планировалось, что Карпин совместит работу в сборной и «Ростове».

Однако 2 августа клуб объявил об уходе тренера. Ростовчане проиграли в первых двух турах РПЛ. И Карпин решил, что совмещение не лучшая идея: «Это очень сложное, мучительное решение для меня. Но так будет лучше для всех — и для «Ростова», и для сборной России. Хватило одной недели, чтобы понять: я взял на себя серьёзную ответственность, тяжёлую ношу. Если не могу посвятить команде все свои силы, мысли, время — это риск нанести вред. Надо быть честным перед самим собой и футболом».

Вместо Карпина «Ростов» возглавил Юрий Сёмин. Но легендарный тренер продержался недолго и ушёл спустя полтора месяца. Затем с клубом поработали Заур Тедеев (сентябрь-октябрь) и Виталий Кафанов (октябрь 2021-го — март 2022-го). А 10 марта 2022 года Карпин вернулся в «Ростов», при этом оставшись тренером сборной России.

Проблемы «Ростова» с логистикой

С 24 февраля 2022 года из-за конфликта на Украине воздушное пространство над большей частью юга России закрыто для гражданских самолётов. Аэропорт Ростова-на-Дону сейчас также не функционирует. Из-за этого «Ростов» уже несколько лет живёт с проблемами в логистике. Клуб ездит на гостевые матчи на поездах, автобусах либо комбинированно: на автобусе до ближайшего аэропорта (Минеральные Воды), а далее – на самолёте.

«Сезон ещё не закончился, но я уже могу поблагодарить всех футболистов за то, что они выдерживают. Вы, наверное, даже не представляете, что такое после игры возвращаться, сидя шесть-семь часов в автобусе и четыре часа в самолете. А то и 13-14 часов на автобусе из Москвы, приезжать в 10 утра в Ростов-на-Дону – вы даже не представляете, что это такое, как ещё после такого можно играть в футбол», — сказал Карпин в мае 2023 года.

Аэропорт в Ростове-на-Дону не открыт до сих пор. Карпин в 2024 году отметил, что из-за этого у клуба часто срывались трансферы. Также долгие переезды влияют на состояние футболистов. Как и на самого Карпина. Об этом в интервью Sport24 рассказала Дарья Карпина, супруга тренера: «Если бы люди хотя бы год покатались так, как это делает «Ростов», это стало бы очевидным. А команда так жила три года».

Борьба за медали в сезоне-2022/2023

Удивительно, но лучший сезон при Карпине «Ростов» провёл в самых тяжёлых условиях. На зимнюю паузу команда ушла на третьем месте, уступая семь очков «Зениту» и всего одно – «Спартаку». Однако ростовчане завалили финиш чемпионата: в последних пяти турах команда проиграла четыре раза.

Всё решал 30-й тур. «Ростов» встречался с ЦСКА: в случае победы южане гарантировали себе минимум бронзовые медали. Однако москвичи разгромили ростовчан со счётом 4:1 и взяли серебро. «Ростов» же занял четвёртое место, в итоге уступив всего одно очко «Спартаку». Но этот результат стал лучшим для южан со времён серебра в чемпионате-2015/2016.

1:3 с «Локомотивом» и хет-трик Дзюбы

По ходу сезона-2022/2023 РПЛ подарила интересный сценарий. Артём Дзюба зимой 2023-го вернулся из Турции в «Локомотив». Москвичи находились рядом с зоной вылета и подписали форварда для исправления ситуации. И в первой же игре «Локо» встречался в гостях с «Ростовом». Дзюба против Карпина – уже классика российского футбола.

Артём трижды передал «привет» тренеру ростовчан. Форвард оформил хет-трик и принёс «Локо» выездную победу – 3:1. Неприятный результат для команды Карпина. Но эпичный исход.

Снежный матч и слова про «дебилов»

Из-за мощного снегопада в Москве поле на «ВЭБ Арене» потеряло футбольный вид ещё задолго до начала матча ЦСКА и «Ростова». Но, несмотря на недовольство многих участников игры, снег частично удалось убрать, и встреча состоялась. Судья Рафаэль Шафеев принял решение о проведении игры буквально за несколько минут до стартового свистка.

Главными героями стали работники стадиона, активно убиравшие снег не только до стартового свистка и в перерыве, но и прямо во время матча. Также необычно выглядел трактор, рассекавший по полю «ВЭБ Арены». В таких условиях ЦСКА обыграл «Ростов» (2:0).

После матча самые яркие эмоции выразил Карпин:

«Чего тут говорить? Понравился вам футбол? Это не футбол. Спрашивайте у того человека, который принял решение играть в футбол. Надо быть дебилом, чтобы играть в такую погоду. Это не футбол. Я не знаю, кто принял это решение. Для чего переходили на «осень-весна»? Чтобы на такую хрень смотреть. Сегодня происходило убийство футбола. Кому это надо? Иностранцам, думаете, нравится в такую погоду играть? Погода помогла выравнять шансы? Да, игра равная была. Я уже когда-то говорил. Игра была равна, играли два… у кого что получилось. Чего для победы не хватило «Ростову»? Погоды. Я не понимаю, почему нельзя было перенести игру? Что мешает?»

За эти высказывания КДК РФС дисквалифицировал Карпина на два матча РПЛ, один из которых — условно.

Чемпионский «подарок» для «Зенита»

В 30-м туре РПЛ-2023/2024 «Ростов» приехал в гости к «Зениту». Петербуржцы боролись за золото с московским «Динамо» и «Краснодаром» и находились не в выигрышном положении. Если бы команда Марцела Лички набрала хотя бы одно очко в своей встрече, то стала бы чемпионом. Однако «Динамо» уступило «Краснодару» (0:1) и упустило исторический шанс.

А вот «Зенит» в драматичном матче обыграл «Ростов» (2:1). Чемпионский гол на 85-й минуте положил Артур: бразилец пробил в левый угол ворот южан, Сергей Песьяков прыгнул, но мяч от его рук предательски залетел в ворота. Голкипер сделал огромный подарок «Зениту»! Петербуржцы в итоге взяли шестое золото подряд.

«С женой всё никак не можем потратить миллиарды, которые нам перевёл «Зенит», — шутил позже Песьяков.

«Если я начну говорить, меня на 5 или 10 лет дисквалифицируют»

Карпин «мочит» судей на протяжении нескольких лет. И в ноябре 2024 года состоялся новый эпизод сериала. На этот раз тренер «Ростова» недвусмысленно высказался о судействе Василия Казарцева после матча Кубка России со «Спартаком» (1:0). «Близок ли к тому, что судьи доведут? Я уже всё говорил, не хочу ничего добавлять. Ничего не изменилось. Если я начну говорить, меня на 5 или 10 лет дисквалифицируют. Или пожизненно».