Ребенок укусил судью за гениталии перед футбольным матчем

Ребенок укусил судью за гениталии перед матчем любительской лиги в Германии. Арбитр почувствовал себя плохо, игра была отменена
Ребенок укусил судью за гениталии перед матчем в Германии.
Инцидент произошел незадолго до матча Крайслиги С (12-й немецкий дивизион) между «Такси Дуйсбургом II» и «Рот-Вайсс Мюльхайм III».
Позже судья написал в протоколе матча, что во время паспортного контроля рядом с игроками «Такси Дуйсбурга» бегал маленький ребенок.
«Он подходил ко мне все ближе и ближе и вдруг совершенно неожиданно укусил меня за левое яичко», – говорится в отчете.
После инцидента арбитр почувствовал себя плохо и не был в состоянии обслуживать матч. Встреча была перенесена на другой день.