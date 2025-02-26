Ребенок укусил судью за гениталии перед футбольным матчем

Ребенок укусил судью за гениталии перед матчем в Германии.

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Инцидент произошел незадолго до матча Крайслиги С (12-й немецкий дивизион) между «Такси Дуйсбургом II» и «Рот-Вайсс Мюльхайм III».

Позже судья написал в протоколе матча, что во время паспортного контроля рядом с игроками «Такси Дуйсбурга» бегал маленький ребенок.

«Он подходил ко мне все ближе и ближе и вдруг совершенно неожиданно укусил меня за левое яичко», – говорится в отчете.

После инцидента арбитр почувствовал себя плохо и не был в состоянии обслуживать матч. Встреча была перенесена на другой день.