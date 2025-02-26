Маркиньос назвал самого опасного конкурента «Спартака» в золотой гонке РПЛ

Бразильский полузащитник «Спартака» Маркиньос назвал самого опасного конкурента красно-белых по чемпионской гонке РПЛ.

«Думаю, «Зенит». Они постоянные чемпионы, у них сильный состав и много бразильцев. Многие из них давно играют вместе. Это не строящаяся, а уже сформировавшаяся команда. Но мы тоже растём. Тренер твердит: работа, работа, работа. Мы с каждой тренировкой должны становиться лучше — в обороне, в атаке, во всём», — сказал Маркиньос в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

После завершения первой части нынешнего сезона Российской Премьер-Лиги «Спартак» набрал 37 очков и на текущий момент занимает третье место, отставая от лидирующих «Зенита» и «Краснодара» на два очка.