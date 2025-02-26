Мбаппе пропустит матч из-за зубной боли

Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе не попал в заявку «сливочных» на матч 1/2 финала Кубка Испании с «Реалом Сосьедад». Французу сделали операцию по удалению зубного камня, и он продолжает испытывать сильную боль, сообщает испанское онлайн-издание AS.

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Отметим, что ранее главный тренер «Реала» Мадрид Карло Анчелотти сообщал, что Мбаппе на игру в Сан-Себастьян отправится.

Матч между «Реалом» Мадрид и «Реалом Сосьедад» состоится сегодня, 26 февраля. Игра пройдёт на стадионе «Реале Арена» в Сан-Себастьяне. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучит в 23:30 мск. Действующий обладатель Кубка Испании — «Атлетик» Бильбао.