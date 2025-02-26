«Спартак» не получал предложений по Угальде в зимнее трансферное окно

В «Спартак» не поступало предложений по возможному трансферу нападающего Манфреда Угальде, сообщает Metaratings.ru со ссылкой на собственные источники.

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Ранее агент Курт Морсинк заявлял, что ведёт переговоры по Угальде с двумя клубами из Италии. А до этого СМИ сообщали об интересе к 22‑летнему игроку со стороны лондонских «Арсенала» и «Челси», а также «Манчестер Сити».

Как отмечает издание, в настоящее время форвард сосредоточен на подготовке к возобновлению сезона в МИР РПЛ и не разговаривал о возможном уходе с руководством московского клуба.

В текущем сезоне Угальде провёл 22 матча во всех турнирах, в которых забил 16 голов и отдал три результативные передачи. Контракт футболиста со «Спартаком» рассчитан до 30 июня 2028 года.

Команда Деяна Станковича в 18 турах набрала 37 очков и идет третьей в турнирной таблице МИР РПЛ.

В первом матче после паузы «красно‑белые» 2 марта примут «Оренбург». Прямую трансляцию смотрите на канале «Матч ТВ», а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru с 16:00 по московскому времени.