Радченко объяснил, зачем «Зенит» оставил защитника Родригао

Бывший главный тренер «Ак Барса» и «Северстали» Владимир Плющев прокомментировал поражение СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Спартака» (2:7).

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«Поражение от «Спартака» - удар СКА ниже пояса. Было совершено достаточно много ошибок в обороне. Судя по тому, как «Спартак» выстроил игру, он хорошо изучил соперника», — приводит слова Плющева «ВсеПроСпорт».

Эта игра состоялась вчера, 25 февраля, в Санкт-Петербурге. Матч завершился победой «Спартака». В составе СКА дублем отметился капитан Александр Никишин. Со стороны красно-белых шайбы забросили Александр Беляев, Александр Пашин (3), Герман Рубцов, Михаил Мальцев и Николай Голдобин.

СКА находится на седьмом месте Западной конференции, набрав 71 очков в 59 встречах. «Спартак» занимает второе место. У москвичей 76 очков за 58 игр.