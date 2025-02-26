Красная карточка нападающего «Бетиса» Антони аннулирована

Арендованный «Бетисом» у «Манчестер Юнайтед» футболист Антони сможет принять участие в матче 26-го тура Примеры с мадридским «Реалом». Красная карточка, которую бразилец получил в концовке игры с «Хетафе», аннулирована, сообщает известный журналист и инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети X.

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Матч между «Бетисом» и «Реалом» состоится 1 марта, игра пройдёт на стадионе «Бенито Вильямарин» в Севилье. Стартовый свисток прозвучит в 20:30 мск.

Антони присоединился к «Бетису» 25 января текущего года. Испанский клуб арендовал 24-летнего вингера до конца сезона. В составе манкунианцев бразилец выступал с августа 2022 года, всего за клуб в его активе 12 голов и пять передач в 96 матчах.