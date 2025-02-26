Роналду уступил заработанный пенальти одноклубнику

Криштиану Роналду поддержал Садьо Мане, дав возможность пробить пенальти.

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«Аль-Наср» обыграл «Аль-Вахду» (2:0) в чемпионате Саудовской Аравии. Португальский нападающий забил гол, а также заработал пенальти, когда соперник в стенке отбил его штрафной удар рукой.

Будучи штатным пенальтистом команды, Роналду позволить пробить одиннадцатиметровый своему партнеру по команде. До тех пор Мане не забивал 9 матчей подряд. Сенегалец реализовал пенальти.

Португалец также обратился к трибунам, призывая болельщиков подбадривать сенегальца, а не освистывать его, отмечает RMC Sport.