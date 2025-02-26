Сборная Шри-Ланки готова сыграть с Россией

Менеджер по коммуникациям департамента сборных Федерации футбола Шри-Ланки Судат Сампат оценил возможность проведения товарищеского матча со сборной России.

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«У сборной России уже запланированы соперники на мартовские матчи, у Шри-Ланки тоже есть игры отбора к чемпионату мира. Но матч в этом году возможен — мы открыты к предложениям от российской стороны. После марта есть еще три окна, чтобы организовать эту товарищескую встречу, и это желание у нас есть», — приводит слова Сампата Sport24.

Сборная Шри-Ланки располагается на 200-м месте в рейтинге ФИФА. Команда ни разу не проходила отбор на чемпионаты мира, также национальная команда этой страны ни разу не принимала участия в Кубке Азии.

С февраля 2022 года сборная России отстранена от турниров ФИФА и УЕФА. На 2025 год у национальной команды запланированы 3 товарищеских матча. В марте Россия сыграет со сборной Замбии, на июнь запланированы игры с Нигерией и Беларусью.