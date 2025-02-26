Маркиньос: меня расстроило поражение от «Зенита» в ОАЭ

Бразильский полузащитник «Спартака» Маркиньос высказался о поражении от «Зенита» в финале Зимнего Кубка РПЛ (0:3).

© Чемпионат.com

«Конечно, меня расстроило поражение от «Зенита» на Зимнем Кубке РПЛ. Я очень не люблю проигрывать. Хорошо, что это был всего лишь товарищеский турнир. Чемпионат — совсем другое. Надеюсь, в официальных матчах побеждать будем мы. У нас большие планы на этот сезон», — сказал Маркиньос в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

После завершения первой части нынешнего сезона Российской Премьер-Лиги «Спартак» набрал 37 очков и на текущий момент занимает третье место, отставая от лидирующих «Зенита» и «Краснодара» на два очка.