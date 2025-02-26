Алдонин объяснил уход Карпина из «Ростова» накопившейся усталостью
Бывший футболист сборной России Евгений Алдонин считает, что Валерий Карпин покинул пост главного тренера «Ростова» из‑за усталости, накопившейся по причине совмещения этой работы с должностью в национальной команде.
Во вторник стало известно об уходе Карпина с поста главного тренера «Ростова». Свое решение специалист объяснил желанием сосредоточиться на работе в сборной России. Новым главным тренером «Ростова» стал испанец Джонатан Альба.
— Конечно, это неожиданно. Если вспомнить непростую логистику на юге России, долгий срок работы в «Ростове» и совмещение постов в сборной… У него накопилась усталость. Как я понимаю, Валерий Георгиевич хочет сделать акцент на работе в сборной. Возможно возвращение нашей сборной в будущем на международную арену. Пока официальных соревнований нет, но, может, в ближайшее время они появятся. Совмещать очень тяжело, честно говоря. Карпин долгое время работал без паузы. Он постоянно в работе, нет смены обстановки. В таком темпе жить непросто, наверное, накопилась усталость. Хочется, чтобы для «Ростова» этот уход был безболезненным и они остались в первой восьмерке чемпионата, — сказал Алдонин «Советскому спорту».
Карпин возглавил «Ростов» в декабре 2017 года. 23 июля 2021‑го специалист был назначен главным тренером сборной России и вскоре покинул клуб из Ростова‑на‑Дону по обоюдному согласию сторон. В начале марта 2022 года Карпин вернулся в «Ростов» и начал совмещать работу в клубе и сборной.
После 18 туров «Ростов» с 26 очками занимает седьмое место в турнирной таблице МИР РПЛ. В первом матче после зимней паузы команда 2 марта примет московское «Динамо». Начало — в 19:30 мск.
Прямую трансляцию матча 19‑го тура РПЛ «Ростов» — «Динамо» смотрите на канале «Матч ТВ», а также сайтах sportbox.ru и matchtv.ru.