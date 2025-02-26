Алдонин объяснил уход Карпина из «Ростова»

Бывший футболист сборной России Евгений Алдонин считает, что Валерий Карпин покинул пост главного тренера «Ростова» из‑за усталости, накопившейся по причине совмещения этой работы с должностью в национальной команде.

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Во вторник стало известно об уходе Карпина с поста главного тренера «Ростова». Свое решение специалист объяснил желанием сосредоточиться на работе в сборной России. Новым главным тренером «Ростова» стал испанец Джонатан Альба.

— Конечно, это неожиданно. Если вспомнить непростую логистику на юге России, долгий срок работы в «Ростове» и совмещение постов в сборной… У него накопилась усталость. Как я понимаю, Валерий Георгиевич хочет сделать акцент на работе в сборной. Возможно возвращение нашей сборной в будущем на международную арену. Пока официальных соревнований нет, но, может, в ближайшее время они появятся. Совмещать очень тяжело, честно говоря. Карпин долгое время работал без паузы. Он постоянно в работе, нет смены обстановки. В таком темпе жить непросто, наверное, накопилась усталость. Хочется, чтобы для «Ростова» этот уход был безболезненным и они остались в первой восьмерке чемпионата, — сказал Алдонин «Советскому спорту».

Карпин возглавил «Ростов» в декабре 2017 года. 23 июля 2021‑го специалист был назначен главным тренером сборной России и вскоре покинул клуб из Ростова‑на‑Дону по обоюдному согласию сторон. В начале марта 2022 года Карпин вернулся в «Ростов» и начал совмещать работу в клубе и сборной.

После 18 туров «Ростов» с 26 очками занимает седьмое место в турнирной таблице МИР РПЛ. В первом матче после зимней паузы команда 2 марта примет московское «Динамо». Начало — в 19:30 мск.

Прямую трансляцию матча 19‑го тура РПЛ «Ростов» — «Динамо» смотрите на канале «Матч ТВ», а также сайтах sportbox.ru и matchtv.ru.