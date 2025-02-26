Матч «Динамо» Мх с «Локомотивом» может пройти в экстремальных условиях

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов заявил «Матч ТВ», что несмотря на прогноз погоды матч 19‑го тура МИР РПЛ с «Локомотивом» должен пройти в назначенный срок.

© ФК «Динамо» (Махачкала)

Матч «Динамо» — «Локомотив» состоится 28 февраля в Каспийске на «Анжи Арене».

— По фотографиям газон выглядит отличным, снега нет. Все вычистили?

— Убрали защитную пленку с поля, но снег вокруг стадиона лежит.

— Какая погода ожидается в день матча?

— По прогнозу метеорологов вероятность снегопада 40%. Мы готовимся.

— Красные мячи будут?

— Они готовы, если будет нужно, то используем их.

— Погодные условия могут угрожать проведению матча?

— Готовимся к тому, что игра состоится по плану, без переносов, — сказал Газизов «Матч ТВ».

«Динамо» проводит дебютный сезон в РПЛ. Команда в 18 турах набрала 17 очков и занимает 11‑е место в турнирной таблице. «Локомотив» с 35 очками идет пятым.

Прямую трансляцию матча «Динамо» (Махачкала) — «Локомотив» смотрите 28 февраля на телеканале МАТЧ ПРЕМЬЕР с 18:50 (мск), а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.