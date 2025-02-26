Акинфеев ответил на вопрос о завершении карьеры

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев высказался о возможном завершении карьеры после окончания сезона-2024/25.

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«Не думаю о завершении карьеры, о тренерской деятельности. Если бы вы спросили про карьеру рыбака, ответил бы», — приводит слова Акинфеева «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне 38-летний Акинфеев провел 17 матчей, пропустил 14 мячей и 7 раз сыграл на ноль. Контракт игрока с армейцами рассчитан до конца июня 2026 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает стоимость российского футболиста в 1 млн евро.

После 18 туров РПЛ ЦСКА занимает шестое место в турнирной таблице, набрав 31 очко.

1 марта красно-синие сыграют против «Зенита» в Санкт-Петербурге.