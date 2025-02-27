Игнатьев объяснил, почему «Зенит» имеет больше шансов на победу в матче с ЦСКА

Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев заявил «Матч ТВ», что «Зенит» — фаворит в матче 19‑го тура МИР РПЛ против ЦСКА из‑за домашнего поля и петербургских болельщиков.

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Встреча пройдет 1 марта в Санкт‑Петербурге на «Газпром Арене» и начнется в 16:30 (мск).

— «Зенит» — фаворит в матче с ЦСКА. У них будет преимущество за счет своего поля, болельщиков. Обе команды показывали хорошую игру в Зимнем кубке. Всякое может быть, но шансов на победу у «Зенита» больше, — сказал Игнатьев «Матч ТВ».

После 18 туров «Зенит» (39 очков) идет вторым в турнирной таблице чемпионата России, ЦСКА с 31 очком занимает шестое место.

Прямую трансляцию матча МИР РПЛ «Зенит» — ЦСКА смотрите в субботу на каналах «Матч ТВ» (с 15:30 мск) и МАТЧ ПРЕМЬЕР (с 16:20), а также сайтах sportbox.ru и matchtv.ru.