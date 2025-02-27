Пономарев назвал главный трансфер зимы в РПЛ

Бывший футболист ЦСКА Владимир Пономарев заявил «Матч ТВ», что считает переход бразильского форварда Алеррандро в ЦСКА главным трансфером зимнего трансферного окна в чемпионате России.

На прошлой неделе бразильский клуб «Брагантино» объявил, что Алеррандро выкупил свой контракт и стал свободным агентом. После этого 25‑летний футболист подписал с ЦСКА соглашение по схеме «3+1».

— Какой трансфер стал для вас главным зимой в России?

— Алеррандро. Я больше всего жду именно от него. Думаю, он будет интересным игроком. Глебов — неплохой парень с хорошей головой, но я не знаю, с какой целью он перешел в «Динамо». Ведь там уже есть люди, которые играют в основном составе на его позиции. Ему надо хорошо себя показать, чтобы играть в старте. Я не очень замечал его в «Ростове», он медленный, — сказал Пономарев «Матч ТВ».

После 18 туров МИР РПЛ ЦСКА набрал 31 очко и занимает шестое место в турнирной таблице. От лидирующего «Краснодара» команда Марко Николича отстает на восемь очков.

В первом после зимней паузы матче чемпионата страны армейцы 1 марта на выезде сыграют с «Зенитом». Прямую трансляцию игры смотрите на телеканалах «Матч ТВ» и МАТЧ ПРЕМЬЕР, а также на сайтах matchtv.ru и sportbox.ru, встреча начнется в 16:30 по московскому времени.