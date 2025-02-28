Экс-владелец «Кристал Пэлас» назвал «клоунами» протестующих фанатов «Челси».

Ранее более 100 фанатов «синих» устроили акцию протеста против владельцев клуба перед началом матча против «Саутгемптона» в 27-м туре АПЛ (4:0). Болельщики принесли баннеры с критикой в адрес боссов клуба и скандировали имена Романа Абрамовича и Жозе Моуринью, а также кричалки «BlueCo – вон», «Боули, ты мудак» и «Тебе следовало купить «Брайтон».

Бывший владелец «Кристал Пэлас» Саймон Джордан, выступая в программе White & Jordan на talkSPORT, назвал протестующих «клоунами».