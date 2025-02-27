Ла Лига подаст в суд на фанатов «Реала Сосьедад» за расизм в адрес Винисиуса

Ла Лига намерена подать в суд на болельщиков «Реала Сосьедад», демонстрировавших обезьяньи жесты в адрес крайнего нападающего мадридского «Реала» Винисиуса Жуниора во время очного матча команд в полуфинале Кубка Испании (0:1). Об этом сообщает COPE.

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По информации источника, Ла Лига подаст в суд на этих фанатов, несмотря на то что она не выступает в качестве организатора Кубка Испании.

Ранее в Сети появилось видео, на котором зафиксировано, как один из болельщиков «Реала Сосьедад» показывал обезьяньи жесты бразильскому футболисту. При этом в кадре не находились другие футболисты «сливочных». Главный судья встречи не заметил данный эпизод.