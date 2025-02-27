Роша готов пожать руку Соболеву и Литвинову, несмотря на драки в дерби

Защитник ЦСКА Виллиан Роша высказался о своих удалениях в дерби против «Спартака».

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«Лично я просто обожаю атмосферу дерби и всегда рад выходить на поле против «Спартака»! Нет никакого негатива лично к игрокам соперника – всегда ко всем отношусь с уважением. Но на поле я делаю свою работу, чтобы принести максимум пользы ЦСКА. Готов пожать руку и Соболеву, и Литвинову. Никаких проблем. То, что происходит на поле, остается на поле», – приводит слова Роши «Спорт-Экспресс».

В матче 14-го тура РПЛ с участием «Спартака» и ЦСКА Виллиан Роша после перепалки ударил по лицу защитника красно-белых Руслана Литивинова, также в результате потасовки пострадал защитник Серджан Бабич, у которого была разбила губа. По итогам этого инцидента Роша и Литвинов получили красные карточки, а после были приглашены на заседание КДК РФС.

В сезоне-2023/24 в дерби Роша вступил в перепалку с выступавшим на тот момент за «Спартак» нападающим Александром Соболевым, по итогам которой получил красную карточку.