Дюпин рассказал, что мог дважды перейти в «Зенит»

Голкипер «Краснодара» Юрий Дюпин рассказал о двух несостоявшихся переходах в «Зенит».

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«Было две ситуации. Первая – в 2021-м году. После окончания сезона мы случайно встретились с Семаком на дне рождения у Слуцкого. Пообщавшись с Сергеем Богданычем, я понял, что он был бы рад видеть меня в «Зените». Но руководство петербургского клуба оказалось против. Потом «Зенит» пытался забрать меня после вылета в Первую лигу. Но в Питере затянули с переговорами, и «Рубин» отказался меня отпускать, потому что не успел бы найти замену», – приводит слова Дюпина Sport24.ru.

Дюпин известен по своим выступлениям в Российской Премьер-Лиге за «Анжи» и «Рубин». В составе казанского клуба вратарь выступал с 2019 по 2024 год. Прошлым летом футболист на правах свободного агента перешел в «Краснодар», заключив контракт на один год. В текущем сезоне чемпионата России 36-летний голкипер не принял участие ни в одном матче. Интернет-портал Transfermarkt.com оценивает рыночную стоимость спортсмена в 400 тысяч евро.

После 18 туров текущего сезона РПЛ «Краснодар» набрал 39 очков и занимает первое место в турнирной таблице, опережая «Зенит», имеющий в своем активе такое же количество баллов, по дополнительным показателям.