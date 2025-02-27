Анчелотти высказался об оскорблениях в адрес Асенсио

Карло Анчелотти высказался об оскорблениях в адрес Рауля Асенсио.

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Болельщики «Реал Сосьедад» скандировали «Асенсио, сдохни!» в адрес защитника «Реала» во время первого полуфинала Кубка Испании (0:1).