Кучаев отреагировал на слова Кокорина, оскорбившего РПЛ

Полузащитник «Ростова» Константин Кучаев заявил, что не согласен с мнением экс-нападающего сборной России Александра Кокорина о чемпионате России. Ранее Кокорин заявил, что РПЛ «стала говном ещё в 2019-м».

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«Моё мнение противоположное. Его мнение имеет место. Я просто скажу, что чемпионат, наверное, немного поменялся, хотя он и раньше был достаточно силовой. Как по мне, чемпионат вполне нормальный, конкурентный, как и раньше был. Я не вижу чего-то плохого, такого, что он катится в пропасть», — приводит слова Кучаева «РИА Новости Спорт».

По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита». Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (37 очков). На последних местах в турнирной таблице РПЛ расположились «Ахмат» и «Оренбург». Действующий чемпион России — санкт-петербургский «Зенит».