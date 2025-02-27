Бывший российский футболист Павел Мамаев рассказал о сорвавшемся трансфере в «Манчестер Юнайтед». Его слова приводит Metaratings.

«Это был наверное, единственный такой прямой вариант, когда уже был чуть ли не контракт согласован. А в остальном — слухов было много, но других таких прямых вариантов не было», — заявил Мамаев.

По его словам, он испытывал из-за этого небольшое сожаление, но был счастлив в ЦСКА и «Краснодаре».

Мамаев, завершивший карьеру в феврале 2023 года, известен по выступлениям за «Торпедо», «Ростов», «Краснодар», «Химки» и ЦСКА, с которым стал чемпионом России и трижды выигрывал Кубок страны. С 2010 по 2016 год спортсмен также провел 15 матчей за сборную России.

В 2018 году Мамаев вместе с другим футболистом Александром Кокориным и его младшим братом Кириллом устроили две драки в центре Москвы. В результате спортсмены были осуждены и провели в СИЗО и колонии чуть меньше года.