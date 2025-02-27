Маркиньос из «Спартака» заявил, что хочет играть в «Реале»

Атакующий полузащитник «Спартака» Маркиньос заявил о желании играть за мадридский «Реал».

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«В каком клубе хотел бы играть? «Реал» Мадрид. Лучшая лига в мире? АПЛ», — сказал Маркиньос в видео для клубной пресс-службы московского «Спартака».

Маркиньос перебрался в «Спартак» прошлым летом из венгерского «Ференцвароша». В текущем сезоне бразилец провёл за московский клуб во всех турнирах 21 матч, в которых отметился пятью голевыми передачами.

«Спартак» идёт на третьем месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. В первом матче после зимнего перерыва красно-белые примут на домашнем поле «Оренбург». Игра пройдёт 2 марта.