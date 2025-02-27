Спортивный директор «Пари НН» объяснил, почему Грулев покинул «Динамо»

Спортивный директор нижегородского «Пари НН» Александр Удальцов заявил, что нападающий Вячеслав Грулев покинул московское «Динамо» из‑за малого количества игрового времени.

Спортивный директор «Пари НН» объяснил, почему Грулев покинул «Динамо»
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В зимнее трансферное окно воспитанник «Динамо» Грулев перешел в «Пари НН».

— Мы понимаем, что Слава — хороший игрок для «Пари НН», статусный футболист из большой команды. У него более 120 игр в Премьер‑лиге, под 20 забитых мячей. У нас таких ребят немного. Плюс Грулев находится в хорошем футбольном возрасте — 25 лет. Я достаточно хорошо знаю его по совместной работе в «Динамо», это голодный до футбола игрок. Тем более он здесь был, знает, что такое Нижний Новгород, и хотел сюда вернуться. Конкуренция в «Динамо» с каждым трансферным окном становится всё больше, и Слава вряд ли там будет играть. А он играть хочет, и мы уверены, что достоин этого. Когда увидели, что Слава доступен, пообщались с руководителями «Динамо». У него оставалось полгода по контракту, поэтому договорились о выгодном переходе. «Динамо» отдает игрока, который вряд ли много сыграл бы, мы приобретаем того, на кого рассчитываем, сам Грулев едет в клуб, где гораздо больше шансов играть. Поэтому эта ситуация «win‑win‑win». То, что Слава — хороший футболист, сомнений не вызывает, — цитирует Удальцова «Чемпионат».

В 19‑м туре МИР РПЛ «Пари НН» примет «Ахмат» 1 марта. Прямую трансляцию игры смотрите с 18:50 (мск) в эфире телеканала МАТЧ ПРЕМЬЕР, а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.

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