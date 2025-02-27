Спортивный директор «Пари НН» объяснил, почему Грулев покинул «Динамо»

Спортивный директор нижегородского «Пари НН» Александр Удальцов заявил, что нападающий Вячеслав Грулев покинул московское «Динамо» из‑за малого количества игрового времени.

© Матч ТВ

В зимнее трансферное окно воспитанник «Динамо» Грулев перешел в «Пари НН».

— Мы понимаем, что Слава — хороший игрок для «Пари НН», статусный футболист из большой команды. У него более 120 игр в Премьер‑лиге, под 20 забитых мячей. У нас таких ребят немного. Плюс Грулев находится в хорошем футбольном возрасте — 25 лет. Я достаточно хорошо знаю его по совместной работе в «Динамо», это голодный до футбола игрок. Тем более он здесь был, знает, что такое Нижний Новгород, и хотел сюда вернуться. Конкуренция в «Динамо» с каждым трансферным окном становится всё больше, и Слава вряд ли там будет играть. А он играть хочет, и мы уверены, что достоин этого. Когда увидели, что Слава доступен, пообщались с руководителями «Динамо». У него оставалось полгода по контракту, поэтому договорились о выгодном переходе. «Динамо» отдает игрока, который вряд ли много сыграл бы, мы приобретаем того, на кого рассчитываем, сам Грулев едет в клуб, где гораздо больше шансов играть. Поэтому эта ситуация «win‑win‑win». То, что Слава — хороший футболист, сомнений не вызывает, — цитирует Удальцова «Чемпионат».

В 19‑м туре МИР РПЛ «Пари НН» примет «Ахмат» 1 марта. Прямую трансляцию игры смотрите с 18:50 (мск) в эфире телеканала МАТЧ ПРЕМЬЕР, а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.