Вратарь «Краснодара» ответил, почему футболисты часто разводятся

Юрий Дюпин ответил на вопрос о том, почему футболисты часто разводятся.

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– Когда мы с первой женой расстались, сын был совсем маленьким. Малышу нужна мама, поэтому он жил с ней, а ко мне приезжал только на каникулы.

Но чем старше становится пацан, тем больше ему нужна мужская рука, отцовское воспитание. Мальчик копирует поведение отца – нужно было, чтобы он чаще находился со мной рядом. Не хотел упускать эти моменты, поэтому в 10 лет забрал его к себе – и он стал ездить на каникулы уже к маме.

Недавно уговорил меня отпустить его обратно на постоянку в Москву. У него там друзья, да и по маме соскучился. Договорились, что заканчивает этот учебный год и возвращается.

– Почему разошлись с первой женой?

– Я тогда играл в Новокузнецке [ФК «Металлург»], а семья была в Барнауле. Когда живешь на два города, семейная связь теряется. Наверное, поэтому все так и получилось.

– Если бывшая так спокойно отпустила к тебе сына на три года – значит, расстались по-доброму?

– Да, спасибо договору об алиментах (смеется).

– Объясни.

– Когда мы разводились, я получал 100 тысяч в месяц.

Понимал, что через год-два моя зарплата может вырасти до нескольких миллионов, поэтому решил защититься от возможных претензий: мы пошли к нотариусу и прописали неизменную сумму алиментов.

– Сколько?

– 20 тысяч. Но я почти всегда платил больше – эта сумма была только для того, чтобы избежать разного рода спекуляций. У нас никогда не было скандалов на почве денег.

– А имущество как поделили?

– Квартиру в Барнауле разделили на три части – одна сыну, вторая мне, третья бывшей жене. Всю мебель и бытовую технику в доме я отдал им. А себе забрал машину. В целом - получилось поровну.

– Почему футболисты так часто разводятся? Особенно после завершения карьеры.

– Разные причины. Возможно, не хватает эсэмэсок от клуба, либо муж с женой друг другу надоедают, когда он целыми днями начинает сидеть дома.

Да в целом все разводятся, не только футболисты: статистика удручающая – 80% заключенных браков со временем расторгаются.

Чтобы этого не произошло, нужно постоянно работать над отношениями и развиваться в плане понимания друг друга, – сказал вратарь «Краснодара» Юрий Дюпин.