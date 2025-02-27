Ситуацию с уходом Карпина назвали ненормальной

Бывший наставник «Ростова» Сергей Балахнин назвал странным уход Валерия Карпина с поста главного тренера ростовской команды за несколько дней до возобновления Российской Премьер-лиги (РПЛ). Его слова приводит «Евро-Футбол.Ру».

«Это ненормально. Явно неплановая ситуация, когда тренер покидает команду за пять дней чемпионата. Думаю, случилось что-то неординарное, чего мы не знаем. Если бы он ушел в начале сборов – это было бы понятно. А провести все сборы, подготовить команду и за пять дней до чемпионата уйти? Что-то здесь не вяжется», — заявил Балахнин.

25 февраля «Ростов» объявил об уходе Карпина.

Карпин возглавлял «Ростов» с 2017 года, в 2021 году он принял управление сборной России, поначалу покинув пост в «Ростове», но после отстранения России от участия в международных соревнованиях стал совмещать посты.

Новым наставником ростовчан стал помощник Карпина испанец Джонатан Альба. После первой части чемпионата России «Ростов» занимает седьмое место с 26 очками после 18 сыгранных туров. Первый матч после возобновления национального первенства ростовчане сыграют с московским «Динамо» 2 марта.