Объявлена бригада арбитров на матч 19-го тура РПЛ «Зенит» — ЦСКА

Российский футбольный союз (РФС) на своём официальном сайте объявил судейские назначения на матчи 19-го тура РПЛ. Центральную игру тура «Зенит» — ЦСКА обслужит бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым.

Объявлена бригада арбитров на матч 19-го тура РПЛ «Зенит» — ЦСКА
© Чемпионат.com

28 февраля (пятница)

«Динамо» Махачкала – «Локомотив»: судья – Алексей Сухой, помощники судьи – Арам Петросян, Александр Богданов; резервный судья – Юрий Карпов; ВАР – Сергей Карасёв; АВАР – Вера Опейкина; инспектор – Олег Соколов.

1 марта (суббота)

«Пари НН» – «Акрон»: судья – Сергей Чебан, помощники судьи – Дмитрий Мосякин, Дмитрий Сафьян; резервный судья – Антон Анопа; ВАР – Сергей Цыганок; АВАР – Василий Казарцев; инспектор – Александр Гвардис.

«Зенит» – ЦСКА: судья – Сергей Иванов, помощники судьи – Алексей Лунёв, Варанцо Петросян; резервный судья – Евгений Буланов; ВАР – Виталий Мешков; АВАР – Роман Сафьян; инспектор – Николай Иванов.

«Ахмат» – «Рубин»: судья – Артём Чистяков, помощники судьи – Андрей Образко, Алексей Ширяев; резервный судья – Олег Соколов; ВАР – Павел Шадыханов; АВАР – Алексей Амелин; инспектор – Сергей Мартынов.

«Краснодар» – «Крылья Советов»: судья – Рафаэль Шафеев, помощники судьи – Адлан Хатуев, Константин Шаламберидзе; резервный судья – Александр Машлякевич; ВАР – Владимир Москалёв; АВАР – Артур Фёдоров; инспектор – Виктор Кулагин.

2 марта (воскресенье)

«Химки» – «Факел»: судья – Евгений Кукуляк, помощники судьи – Андрей Болотенков, Денис Березнов; резервный судья – Михаил Черемных; ВАР – Артур Фёдоров; АВАР – Сергей Цыганок; инспектор – Сергей Французов.

«Спартак» – «Оренбург»: судья – Павел Кукуян, помощники судьи – Рустам Мухтаров, Алексей Стипиди; резервный судья – Юрий Карпов; ВАР – Алексей Амелин; АВАР – Владимир Москалёв; инспектор – Сергей Мацюра.

«Ростов» – «Динамо» Москва: судья – Кирилл Левников, помощники судьи – Дмитрий Ермаков, Андрей Веретешкин; резервный судья – Иван Абросимов; ВАР – Василий Казарцев; АВАР – Виталий Мешков; инспектор – Юрий Баскаков.

Футбол
Иван Абросимов
Вера Опейкина
Сергей Цыганок
Рафаэль Шафеев
Роман Сафьян
Виктор Кулагин
Евгений Буланов
Антон Анопа
Павел Кукуян
Павел Шадыханов
Алексей Амелин
Василий Казарцев
Дмитрий Сафьян
Алексей Стипиди
Андрей Веретешкин
Евгений Кукуляк
Сергей Французов
Александр Гвардис
Артур Федоров
Константин Шаламберидзе
Дмитрий Мосякин
Денис Березнов
Юрий Карпов
Владимир Москалев
Артем Чистяков
Юрий Баскаков
Виталий Мешков
Сергей Карасев
Сергей Мартынов
Алексей Сухой
Александр Богданов
Алексей Ширяев
Дмитрий Ермаков
Алексей Лунев
Кирилл Левников
Арам Петросян
Сергей Чебан
Олег Соколов
Николай Иванов
Сергей Иванов
Крылья Советов
Динамо
РФС
Акрон
Зенит
Спартак