Тренер Красножан оценил сбор женской национальной команды России в ОАЭ

Главный тренер женской сборной России Юрий Красножан подвёл итоги тренировочного сбора в ОАЭ. Команда провела три товарищеских матча, обыграв Таиланд (3:1), Индию (2:0) и Иорданию (3:0).

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