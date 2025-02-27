Экс-полузащитник сборной России пожаловался на «нефутбольных» людей

Игорь Семшов поделился мыслями о компетентности в российском футболе.

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– Главные трансферы РПЛ этой зимы?

– Безусловно – Луис Энрике. Очень много разговоров про этого футболиста. Солари, который приехал в «Спартак».

В «Динамо» приехал парагвайский правый защитник Касерес. Хочешь, не хочешь – мы смотрим на топовые клубы, куда приезжают футболисты из хороших сборных, на слуху, которые какие-то решают задачи.

– В командах поменьше тоже были трансферы, легионеров привезли.

– Да, приехали менее известные футболисты.

Но иногда мы сразу начинаем говорить: зачем брали этого футболиста, когда спокойно можно было вырастить своего. У нас есть ФНЛ, ФНЛ-2, ЮФЛ. Просто нужно заниматься этим.

У нас в футбольных структурах иногда работают нефутбольные люди. Им не нужен футбол, нужно другое. А что другое? Мы понимаем, что зарабатывание денег, бюджеты какие-то. Вспомните, Юра Жирков откуда приехал?

– Тамбов.

– Дима Сычев?

– Омск.

– Я беру просто по верхушкам. Если покопаться, еще много таких футболистов из глубинок.

Просто нужно ездить, нужно весь футбол смотреть. Раньше играли на первенство цехов заводов. Мне интересно было прийти и посмотреть.

Да, они иногда со своей техникой «филигранной», но футбол нужно любить, нужно смотреть и Вторую лигу, и Первую, и КФК, и детей, – сказал бывший полузащитник сборной России Игорь Семшов.