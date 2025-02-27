Агузаров рассказал о зарубежных клубах, которые интересуются Черчесовым

Агент Алан Агузаров, который представляет интересы российского специалиста Станислава Черчесова, рассказал от поступающих предложениях к наставнику.

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«За последние две недели только со мной связывались представители трех зарубежных клубов. Станислав Саламович, как правило, всегда очень рационально и скрупулезно подходит к каждому предложению», – приводит слова Агузарова «Спорт-Экспресс».

Представитель тренера отметил, что Черчесову вряд ли сейчас нужен отдых после работы в сборной Казахстана. А приоритетный вариант для специалиста – клубы из чемпионата России, которые намерены бороться за первое место в лиге.

Казахстанская сборная заняла четвертое место и вылетела в дивизион C на следующий розыгрыш Лиги наций.