Корнаухов назвал плюсы трансферной кампании «Локомотива» этой зимой

Бывший российский футболист Олег Корнаухов высказался о работе на трансферном рынке московского «Локомотива». Напомним, железнодорожники не приобрели ни одного игрока во время зимнего трансферного окна.

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«Локомотив» пытался приобрести нападающего, хотя у них есть Воробьёв, Сулейманов и молодой Вадим Раков, который со временем обещает вырасти в хорошего форварда по меркам чемпионата России. Видимо, не смогли договориться. Однако плюс трансферной кампании «Локомотива» в том, что они никого не потеряли. В этом моменте клуб очень здорово сработал», — заявил Корнаухов в эфире «Матч ТВ».

По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита». Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (37 очков). «Локомотив» — пятый. На последних местах в турнирной таблице РПЛ расположились «Ахмат» и «Оренбург». Действующий чемпион России — санкт-петербургский «Зенит».