Победитель Лиги чемпионов в составе «Реала» умер в 48 лет

Бывший футболист мадридского «Реала» Хавьер Дорадо ушёл из жизни в возрасте 48 лет.

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О его кончине сообщила пресс-служба хихонского «Спортинга».

По данным радиостанции Cadena SER, причиной смерти стала продолжительная борьба с раком.

Дорадо являлся воспитанником «Реала» и провёл за основную команду восемь матчей. В 2000 году он в составе мадридцев выиграл Лигу чемпионов. Также в его карьере были выступления за «Райо Вальекано», «Спортинг» и «Мальорку».