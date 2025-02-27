Уход Карпина из «Ростова» назвали проявлением эго

Известный футбольный агент Дмитрий Селюк прокомментировал решение Валерия Карпина покинуть «Ростов» перед самым возобновлением РПЛ и отверг версию о том, что эстонский специалист выбрал сосредоточиться на работе в национальной сборной из-за допуска команды России до международных соревнований.

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«Карпин плюнул в болельщиков, в клуб, в котором работал, плюнул на чемпионат. В принципе, плюнул на все. Это говорит именно про его эго. Думаю, причины ухода совсем другие», — приводит слова Селюка «Матч ТВ».

25 февраля «Ростов» официально объявил о расставании с Карпиным. По словам президента клуба Арташеса Арутюнянца, решение принято из-за необходимости Валерия Георгиевича сосредоточиться в работе на посту главного тренера сборной России.

Карпин возглавлял «Ростов» с марта 2022-го года. Это был его второй приход в донской клуб, до этого он руководил жёлто-синими с 2017 по 2021 г.г. Лучшим результатом «Ростова» при Карпине было 4-е место в сезоне 2022/2023.