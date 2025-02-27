Маркиньос из «Спартака» заявил, что хочет поиграть вместе с Неймаром
Атакующий полузащитник «Спартака» Маркиньос ответил, с кем из футболистов хотел бы поиграть в одной команде. Он выделил своего соотечественника Неймара, который сейчас выступает за «Сантос».
— Лучший игрок всех времён?
– Пеле.
— Лучший игрок прямо сейчас?
– Винисиус Жуниор.
— Кумир детства?
– Роналдиньо.
— С кем хотел бы поиграть вместе?
– Неймар, — сказал Маркиньос в блиц-интервью автору YouTube-канала «Футбол с Алексеем Поповым».
Маркиньос перебрался в «Спартак» прошлым летом из венгерского «Ференцвароша». В текущем сезоне бразилец провёл за московский клуб во всех турнирах 21 матч, в которых отметился пятью голевыми передачами.