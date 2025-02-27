Кейн — лучший нападающий в мире по версии FourFourTwo

Популярное британское издание FourFourTwo составило рейтинг 10 лучших нападающих мира на текущий момент. Первое место в этом списке занял форвард «Баварии» Гарри Кейн. На второй строчке расположился нападающий «Ньюкасла» Александер Исак. Замкнул тройку лидеров футболист «Барселоны» Роберт Левандовски.

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Топ-10 лучших нападающих мира по версии FourFourTwo: