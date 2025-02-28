Кузьмичев: не нравится, что Семак отдает предпочтение игрокам из дальнего зарубежья

Футбольный агент Владимир Кузьмичёв, представляющий интересы защитника «Химок» Георгия Джикии и полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова, рассказал, почему ему не нравится главный тренер «Зенита» Сергей Семак.

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– Почему вам не нравится Семак?

– Мне очень не нравится, что он всегда отдаёт предпочтение игрокам из дальнего зарубежья. Я считаю, что академия «Зенита» сегодня – вторая в стране после «Краснодара», может, на одном уровне со «Спартаком». Там есть всё, чтобы растить своих, — приводит слова Кузьмичёва Sports.ru.

По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита». Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (37 очков). «Рубин» — восьмой. На последних местах в турнирной таблице РПЛ расположились «Ахмат» и «Оренбург». Действующий чемпион России — санкт-петербургский «Зенит».